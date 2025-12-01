Théâtre Les couillons à Paris Smart Café Théâtre Brives-Charensac

Théâtre Les couillons à Paris

Smart Café Théâtre 58 bis, avenue Charles Dupuy Brives-Charensac Haute-Loire

Tarif : 16 – 16 – EUR

spectacle seul

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 20:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Après le succès de la comédie Le Bal des Couillons , voici le retour des aventures hors du commun et rocambolesques du paysan Marcel Troupeau et de l’avocat parisien Paul Henri Semance Les Couillons à Paris !

.

Smart Café Théâtre 58 bis, avenue Charles Dupuy Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 80 80 lesmartcabaret@gmail.com

English :

After the success of the comedy « Le Bal des Couillons », here is the return of the unusual and incredible adventures of the farmer Marcel Troupeau and the Parisian lawyer Paul Henri Semance: « Les Couillons à Paris »!

German :

Nach dem Erfolg der Komödie « Le Bal des Couillons » kehren nun die ungewöhnlichen und unglaublichen Abenteuer des Bauern Marcel Troupeau und des Pariser Anwalts Paul Henri Semance zurück: « Les Couillons à Paris »!

Italiano :

Dopo il successo della commedia « Le Bal des Couillons », tornano le straordinarie e inverosimili avventure del contadino Marcel Troupeau e dell’avvocato parigino Paul Henri Semance: « Les Couillons à Paris »!

Espanol :

Tras el éxito de la comedia « Le Bal des Couillons », regresan las extraordinarias e inverosímiles aventuras del granjero Marcel Troupeau y del abogado parisino Paul Henri Semance: « Les Couillons à Paris »

L’événement Théâtre Les couillons à Paris Brives-Charensac a été mis à jour le 2025-09-21 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay