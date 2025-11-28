THÉÂTRE LES COUSINS DU CANADA

CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud Haute-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Un pur moment d’idiotie.

De la famille lointaine vient visiter une femme et son nouveau-né. Il dort. Tous attendent son réveil. Que vont-ils se dire ? Sous couvert de la bienséance, elle sait qu’elle doit bien les accueillir et en même temps trouve que c’est exactement le bon moment pour tout lâcher.

Les cousins du Canada est une forme tout terrain, un seul en scène qui questionne l’instinct maternel et les normes sociétales. Qu’est-ce que réussir sa vie ? Faut-il avoir des enfants ou pas ?

Vous avez la possibilité de manger sur place ! 8 .

CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud 31330 Haute-Garonne Occitanie burgaud31@gmail.com

English :

A moment of pure idiocy.

German :

Ein purer Moment der Idiotie.

Italiano :

Un momento di pura idiozia.

Espanol :

Un momento de pura idiotez.

L’événement THÉÂTRE LES COUSINS DU CANADA Le Burgaud a été mis à jour le 2025-11-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE