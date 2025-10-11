Théâtre Les Crapauds fous Salle polyvalente Complexe JC Tuloup Creuzier-le-Vieux

Théâtre Les Crapauds fous Salle polyvalente Complexe JC Tuloup Creuzier-le-Vieux samedi 11 octobre 2025.

Théâtre Les Crapauds fous

Salle polyvalente Complexe JC Tuloup Rue des Arloings Creuzier-le-Vieux Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 20:30:00

fin : 2025-10-11 22:15:00

Date(s) :

2025-10-11

Embarquez dans une folle aventure, inspirée d’une histoire vraie, en Pologne pendant la guerre.

Une ode à l’esprit de résistance, entre humour, émotion et espoir.

.

Salle polyvalente Complexe JC Tuloup Rue des Arloings Creuzier-le-Vieux 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 53 90 12 contact@musicomedia.fr

English :

Embark on a wild adventure, inspired by a true story, in wartime Poland.

An ode to the spirit of resistance, with humor, emotion and hope.

German :

Begeben Sie sich auf ein verrücktes Abenteuer, das auf einer wahren Geschichte beruht und während des Krieges in Polen stattfand.

Eine Ode an den Widerstandsgeist, zwischen Humor, Emotionen und Hoffnung.

Italiano :

Un’avventura selvaggia, ispirata a una storia vera, in Polonia durante la guerra.

Un’ode allo spirito di resistenza, con umorismo, emozione e speranza.

Espanol :

Embárquese en una aventura salvaje, inspirada en una historia real, en Polonia durante la guerra.

Una oda al espíritu de resistencia, con humor, emoción y esperanza.

L’événement Théâtre Les Crapauds fous Creuzier-le-Vieux a été mis à jour le 2025-09-30 par Vichy Destinations