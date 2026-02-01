Théâtre Les Crapauds Fous

salle socio-culturelle Jaligny-sur-Besbre Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 20:00:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Les Crapauds fous de Mélodie Mourey.

Inspirée d’une histoire vraie, la pièce retrace le destin extraordinaire de deux médecins polonais qui, durant la Seconde Guerre mondiale, imaginent un stratagème audacieux pour sauver les habitants de leur village

.

salle socio-culturelle Jaligny-sur-Besbre 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les Crapauds fous by Mélodie Mourey.

Inspired by a true story, the play recounts the extraordinary destiny of two Polish doctors who, during the Second World War, devise a daring stratagem to save the inhabitants of their village

L’événement Théâtre Les Crapauds Fous Jaligny-sur-Besbre a été mis à jour le 2026-02-06 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire