Théâtre Les crapauds fous Rue Waldeck Rousseau Saint-Hilaire-du-Harcouët

Théâtre Les crapauds fous

Rue Waldeck Rousseau Le Rex Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche

Saison 2026 Troupe amateurs L’Elan Artistique qui mettent en scène Les crapauds fous de Mélody Mourey.

En 1940 à Rozwadow, en Pologne, les docteurs Lazowski et Matulewicz imaginent un stratagème pour leurrer les nazis et ainsi sauver les habitants de Rozwadow .

Basée sur une histoire vraie, Les Crapauds fous, de Mélody Mourey met en lumière le courage et le culot de femmes et d’hommes.

