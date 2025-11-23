THÉATRE LES CRAPAUDS FOUS rue sainte anne Vigneux-de-Bretagne

THÉATRE LES CRAPAUDS FOUS

rue sainte anne Salle Le Rayon Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique

Tarif : – – 10 EUR

Date : 2025-11-23

Début : 2025-11-23 15:30:00

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

L’extraordinaire aventure d’Eugène et de Stan.

La pépinière du Théâtre Chapelain présente LES CRAPAUDS FOUS de Mélody Mourey,

Ces deux médecins polonais ont monté un malicieux stratagème pendant la 2nde guerre mondiale pour éviter que les habitants de leur village ne soient déportés. Les 2 amis sont vite soupçonnés et enchaînent les situations saugrenues pour parvenir à leurs fins. Une histoire à la fois drôle et vraie qui nous tient en haleine de la première à la dernière seconde !

Mise en scène par Yannick Hachet. .

English :

The extraordinary adventure of Eugène and Stan.

German :

Das außergewöhnliche Abenteuer von Eugene und Stan.

Italiano :

La straordinaria avventura di Eugène e Stan.

Espanol :

La extraordinaria aventura de Eugène y Stan.

