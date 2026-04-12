Théâtre Les Dekalekatum Albon
Théâtre Les Dekalekatum Albon dimanche 12 avril 2026.
Albon
Théâtre Les Dekalekatum
Espace Pierre Mendès France Albon Drôme
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 19:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Ils sont 7 copains comédiens et ils trépignent de vous présenter leur nouveau spectacle de théâtre d’improvisation.
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Espace Pierre Mendès France Albon 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 75 49 81 dekalekatum@gmail.com
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English :
They’re 7 comedian friends, and they can’t wait to present their new improvisational theater show.
L’événement Théâtre Les Dekalekatum Albon a été mis à jour le 2025-04-04 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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