Albon

Théâtre Les Dekalekatum

Espace Pierre Mendès France Albon Drôme

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 19:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Ils sont 7 copains comédiens et ils trépignent de vous présenter leur nouveau spectacle de théâtre d’improvisation.

.

Espace Pierre Mendès France Albon 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 75 49 81 dekalekatum@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

They’re 7 comedian friends, and they can’t wait to present their new improvisational theater show.

L’événement Théâtre Les Dekalekatum Albon a été mis à jour le 2025-04-04 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche