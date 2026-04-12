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Théâtre Les Dekalekatum Albon

Théâtre Les Dekalekatum Albon dimanche 12 avril 2026.

Adresse : Espace Pierre Mendès France

Ville : 26140 Albon

Département : Drôme

Début : dimanche 12 avril 2026

Fin : dimanche 12 avril 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 8 8 8

Albon

Théâtre Les Dekalekatum

Espace Pierre Mendès France Albon Drôme

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 19:00:00
fin : 2026-04-12

Date(s) :
2026-04-12

Ils sont 7 copains comédiens et ils trépignent de vous présenter leur nouveau spectacle de théâtre d’improvisation.
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Espace Pierre Mendès France Albon 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 75 49 81  dekalekatum@gmail.com

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English :

They’re 7 comedian friends, and they can’t wait to present their new improvisational theater show.

L’événement Théâtre Les Dekalekatum Albon a été mis à jour le 2025-04-04 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche

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