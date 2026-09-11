Théâtre Les délieuses de langues Place Xan Ithourria Saint-Pée-sur-Nivelle
vendredi 9 octobre 2026 · Place Xan Ithourria · Saint-Pée-sur-Nivelle
Informations pratiques
Saint-Pée-sur-Nivelle
Théâtre Les délieuses de langues
Place Xan Ithourria Espace Culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:00:00
fin : 2026-10-09 21:30:00
Date(s) :
2026-10-09
Organisé dans le cadre d’Octobre Rose
La compagnie Les Anachroniques présente le spectacle Les Délieuses de Langues.
Un spectacle pour aborder ensemble le dépistage organisé des cancers du sein, du côlon et de l’utérus.
Cet ensemble de saynètes explore avec naturel et humour les réticences des femmes à se faire dépister. Les Délieuses de Langues proposent de parler de l’intime dans un climat de confiance tout en dédramatisant la maladie. Par le rire, le public s’identifie à ces femmes, et un espace de parole commun se dessine, où l’on peut verbaliser ses craintes et discuter sans tabou avec un médecin. La caractéristique principale des Délieuses de Langues est la façon d’aborder les sujets de santé sous un angle intelligent et divertissant. .
Place Xan Ithourria Espace Culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 11 69 saintpeesurnivelle@otpaysbasque.com
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English : Théâtre Les délieuses de langues
L’événement Théâtre Les délieuses de langues Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme Pays Basque
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