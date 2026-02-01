Théâtre Les édentés ont du mordant

Salle Chardonnet Chantelle Allier

Début : 2026-02-28 20:30:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Les Echa’toks vous invitent à une soirée théâtre hilarante ! Découvrez Les édentés ont du mordant , une comédie pétillante de Christine Antoine qui vous fera rire aux éclats. Une troupe talentueuse pour un spectacle inoubliable !

Salle Chardonnet Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 72 00 95

The Echa’toks invite you to a hilarious evening of theater! Discover Les édentés ont du mordant , a sparkling comedy by Christine Antoine that will have you laughing out loud. A talented troupe for an unforgettable show!

L’événement Théâtre Les édentés ont du mordant Chantelle a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de tourisme Val de Sioule