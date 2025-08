Théâtre Les enfants du Capitaine Fracasse Rives Dervoises

Théâtre Les enfants du Capitaine Fracasse Rives Dervoises vendredi 8 août 2025.

Théâtre Les enfants du Capitaine Fracasse

Jardin du curé Rives Dervoises Haute-Marne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-08

fin : 2025-08-08

Date(s) :

2025-08-08

Tout public

Les Enfants du Capitaine Fracasse

Comédie de cape et d’épée, d’après Théophile Gauthier et Alexandre Dumas.

Durée 1h30.

Tout public à partir de 8 ans.

Tarif 14 € / Réduit 10 € (- 18 ans, étudiants, chômeurs) / Gratuit 10 ans. Prévente en ligne 12€ / 8€.

Bar à l’entracte.

Comme dans le roman de Théophile Gauthier, le spectateur est invité à suivre les pérégrinations d’une troupe de comédiens itinérants, qui vont choisir de poser leur tréteau dans un petit coin de Champagne. Qui dit tréteau , dit bateleur . Le nôtre est conforme à la réputation liée à sa fonction un peu menteur, un peu avare, un peu tyrannique avec sa troupe, peu embarrassé de scrupules, mais malgré tout attachant et sympathique, tant il croit lui-même à l’épopée dans laquelle il veut nous entraîner. Avec quelques bouts de toiles et de bois, des costumes élimés, de la bonne volonté et l’imagination, nous voici embarqués dans un périple musical et théâtral, autour des figures hautes en couleurs des mousquetaires, qui vont autant agiter le verbe que l’épée.

Compagnie Entrelacs et Bocage

Informations et réservations 06 87 37 21 30.

Préventes en ligne sur https://billetterie.festik.net/entrelacs/ .

Jardin du curé Rives Dervoises 52220 Haute-Marne Grand Est +33 6 87 37 21 30

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre Les enfants du Capitaine Fracasse Rives Dervoises a été mis à jour le 2025-08-02 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne