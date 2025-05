Théâtre « Les Enfants du Paradis » – Le Poulailler Le Havre, 8 juin 2025 17:00, Le Havre.

Seine-Maritime

Théâtre « Les Enfants du Paradis » Le Poulailler 7 Rue du Général Sarrail Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-08 17:00:00

fin : 2025-06-08

Date(s) :

2025-06-08

Paris, fin des années 1930. Sur le boulevard du Crime, le mime Baptiste Deburau, par son témoignage muet, sauve Garance d’une erreur judiciaire. C’est ici que commencent les amours contrariées de Garance, femme libre et audacieuse, et de Baptiste qu’elle intimide et qui n’ose lui déclarer sa flamme, mais aussi ceux de Nathalie, la fille du directeur du théâtre, qui aime Baptiste, et Frédérick Lemaître, un jeune acteur prometteur.

Réservation obligatoire

Paris, fin des années 1930. Sur le boulevard du Crime, le mime Baptiste Deburau, par son témoignage muet, sauve Garance d’une erreur judiciaire. C’est ici que commencent les amours contrariées de Garance, femme libre et audacieuse, et de Baptiste qu’elle intimide et qui n’ose lui déclarer sa flamme, mais aussi ceux de Nathalie, la fille du directeur du théâtre, qui aime Baptiste, et Frédérick Lemaître, un jeune acteur prometteur.

Réservation obligatoire .

Le Poulailler 7 Rue du Général Sarrail

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 32 10 contact@lepoulailler-lehavre.fr

English : Théâtre « Les Enfants du Paradis »

« Paris, late 1930s. On the Boulevard du Crime, mime Baptiste Deburau saves Garance from a miscarriage of justice with his silent testimony. This is the beginning of the thwarted love affair between Garance, a free-spirited, daring woman, and Baptiste, who is intimidated by her and doesn’t dare declare his love for her, but also between Nathalie, the theater director’s daughter, who loves Baptiste, and Frédérick Lemaître, a promising young actor. »

Reservations required

German :

« Paris, Ende der 1930er Jahre. Auf dem Boulevard du Crime rettet der Pantomime Baptiste Deburau mit seiner stummen Aussage Garance vor einem Justizirrtum. Hier beginnt die widersprüchliche Liebe zwischen Garance, einer freien und kühnen Frau, und Baptiste, den sie einschüchtert und der es nicht wagt, ihr seine Liebe zu erklären, aber auch die von Nathalie, der Tochter des Theaterdirektors, die Baptiste liebt, und Frédérick Lemaître, einem jungen, vielversprechenden Schauspieler. »

Reservierung erforderlich

Italiano :

« Parigi, fine anni ’30. Sul Boulevard du Crime, il mimo Baptiste Deburau salva Garance da un errore giudiziario con la sua testimonianza silenziosa. È l’inizio della contrastata storia d’amore tra Garance, una donna libera e audace, e Baptiste, che è intimidito da lei e non osa dichiararle il suo amore, ma anche tra Nathalie, la figlia del direttore del teatro, che ama Baptiste, e Frédérick Lemaître, un giovane attore promettente

Prenotazione obbligatoria

Espanol :

« París, finales de los años treinta. En el Boulevard du Crime, el mimo Baptiste Deburau salva a Garance de un error judicial con su testimonio silencioso. Es el comienzo de la frustrada relación amorosa entre Garance, una mujer libre y atrevida, y Baptiste, que se siente intimidado por ella y no se atreve a declararle su amor, pero también entre Nathalie, la hija del director del teatro, que ama a Baptiste, y Frédérick Lemaître, un joven y prometedor actor

Reserva obligatoria

L’événement Théâtre « Les Enfants du Paradis » Le Havre a été mis à jour le 2025-05-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie