Théâtre Les enfants du siècle au conservatoire Rodez

Théâtre Les enfants du siècle au conservatoire

Rue Aristide Briand Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date :

Jeudi 2026-03-26

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

A l’occasion de la journée mondiale du théâtre et dans le cadre de l’opération le 27 mars les enfants du siècle prennent la parole le Conservatoire invite le public à découvrir le travail mené par les élèves des ateliers Théâtre.

A travers des lectures de textes choisis, les apprentis comédiens font voyager le public dans l’imaginaire.



Vendredi 27 mars à 19h30 auditorium du Conservatoire de Rodez

Entrée libre participation libre

Réservation au 05 65 47 83 40 .

Rue Aristide Briand Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 83 40

English :

To mark World Theatre Day and as part of the March 27, the children of the century take the floor campaign, the Conservatoire invites the public to discover the work carried out by students in its theater workshops.

