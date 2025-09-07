THEATRE Les Essentielles Château de Jaulny Jaulny

THEATRE Les Essentielles Château de Jaulny Jaulny dimanche 7 septembre 2025.

THEATRE Les Essentielles

Château de Jaulny 24 bis Grande Rue Jaulny Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-07 16:00:00

fin : 2025-09-07 17:00:00

Date(s) :

2025-09-07

Théâtre Les Essentielles par la Cie Les Ogresses

Un accident grave dans un abattoir, une grève est déclarée. Une réflexion autour des cadences imposées aux ouvriers dans les abattoirs, mais aussi sur ce que peuvent vivre les bêtes … à découvrir !

Une pièce adaptée d’un texte de Faustine Nogues.

Mise en scène de Françoise Markun

Par la Cie les Ogresses

Durée 50 min

Participation financière au chapeau

Le Château sera ouvert comme chaque dimanche aux visites à 15h et 16h30.

Grand parking au Château en indiquant au GPS 24 grande rue, 54470 Jaulny

Pour rappel, nos amis les chiens ne sont pas admis sur le site même tenus en laisse (sauf chiens-guides)Adultes

.

Château de Jaulny 24 bis Grande Rue Jaulny 54470 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 08 98 34 02 chateaudejaulny@gmail.com

English :

Theater ? « Les Essentielles » by Cie Les Ogresses

A serious accident in a slaughterhouse leads to a strike. A reflection on the cadences imposed on slaughterhouse workers, but also on what the animals may be going through… to be discovered!

Adapted from a text by Faustine Nogues.

Directed by Françoise Markun

By Cie les Ogresses

Running time: 50 min

Participation fee: by the hat

As on every Sunday, the Château will be open to visitors at 3pm and 4:30pm.

Large parking lot at the Château, indicating 24 grande rue, 54470 Jaulny, by GPS

As a reminder, dogs are not allowed on site, even on a leash (except guide dogs)

German :

Theater ? « Les Essentielles » von der Cie Les Ogresses

Ein schwerer Unfall in einem Schlachthof, ein Streik wird ausgerufen. Eine Reflexion über das Tempo, das den Arbeitern in den Schlachthöfen auferlegt wird, aber auch über das, was die Tiere erleben können … zu entdecken!

Ein Stück nach einem Text von Faustine Nogues.

Inszeniert von Françoise Markun

Von der Cie les Ogresses

Dauer: 50 min

Finanzielle Beteiligung: mit Hut

Das Schloss ist wie jeden Sonntag um 15 Uhr und 16.30 Uhr für Besichtigungen geöffnet.

Großer Parkplatz am Schloss, indem Sie dem GPS 24 grande rue, 54470 Jaulny, angeben

Zur Erinnerung: Unsere Hundefreunde sind auf dem Gelände nicht erlaubt, auch wenn sie an der Leine geführt werden (außer Blindenhunde)

Italiano :

Teatro ? « Les Essentielles » della Cie Les Ogresses

Un grave incidente in un macello porta a uno sciopero. Una riflessione sui ritmi imposti ai lavoratori dei macelli, ma anche su ciò che gli animali potrebbero subire… da scoprire!

Adattato da un testo di Faustine Nogues.

Regia di Françoise Markun

A cura della Cie les Ogresses

Durata: 50 minuti

Quota di partecipazione: a cappello

Come ogni domenica, il Castello sarà aperto ai visitatori alle 15.00 e alle 16.30.

Ampio parcheggio presso lo Château, indicando con il GPS 24 grande rue, 54470 Jaulny

Si ricorda che i cani non sono ammessi sul sito, nemmeno al guinzaglio (eccetto i cani guida)

Espanol :

Teatro ? « Les Essentielles » de Cie Les Ogresses

Un grave accidente en un matadero provoca una huelga. Una reflexión sobre el ritmo impuesto a los trabajadores en los mataderos, pero también sobre lo que pueden estar viviendo los animales… ¡a descubrir!

Adaptación de un texto de Faustine Nogues.

Dirigida por Françoise Markun

Por la Cie les Ogresses

Duración: 50 min

Derechos de participación: a la gorra

Como todos los domingos, el castillo estará abierto a los visitantes a las 15:00 y 16:30 horas.

Gran aparcamiento en el castillo, indicando 24 grande rue, 54470 Jaulny en el GPS

Le recordamos que no se admiten perros en el recinto, ni siquiera con correa (excepto perros guía)

L’événement THEATRE Les Essentielles Jaulny a été mis à jour le 2025-08-13 par OT PONT A MOUSSON