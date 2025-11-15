Théâtre Les Excités A deux, c’est mieux ? La Maison Nugues Romans-sur-Isère

Théâtre Les Excités A deux, c’est mieux ?

La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Enfants de moins de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 20:00:00

fin : 2025-11-15 21:30:00

Date(s) :

2025-11-15

Les confidences d’un couple face à son destin !

La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 18 82 06 lamaisonnugues.lartmillerie@gmail.com

English :

The confidences of a couple faced with their destiny!

German :

Die Vertraulichkeiten eines Paares, das mit seinem Schicksal konfrontiert wird!

Italiano :

Le confidenze di una coppia alle prese con il proprio destino!

Espanol :

¡Las confidencias de una pareja enfrentada a su destino!

