Théâtre Les Excités A deux, c’est mieux ? La Maison Nugues Romans-sur-Isère samedi 15 novembre 2025.
La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Enfants de moins de 12 ans
Début : 2025-11-15 20:00:00
fin : 2025-11-15 21:30:00
2025-11-15
Les confidences d’un couple face à son destin !
La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 18 82 06 lamaisonnugues.lartmillerie@gmail.com
English :
The confidences of a couple faced with their destiny!
German :
Die Vertraulichkeiten eines Paares, das mit seinem Schicksal konfrontiert wird!
Italiano :
Le confidenze di una coppia alle prese con il proprio destino!
Espanol :
¡Las confidencias de una pareja enfrentada a su destino!
