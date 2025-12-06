Théâtre les Femmes Savantes Chédigny

Théâtre les Femmes Savantes

2-4 Place de la Mairie Chédigny Indre-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 20:30:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Les Femmes Savantes, d’après Molière par le collectif Le Poulpe.

Porté par un jeu moderne, enjoué et vif, empruntant au clown et à la commedia dell’arte, ce spectacle ludique, drôle et captivant nous entraîne dans le tourbillon des intrigues familiales qui règnent chez Chrysale et Philaminte.

2-4 Place de la Mairie Chédigny 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 83 13 75 91 comitedesfetesdechedigny@gmail.com

English :

Les Femmes Savantes, after Molière by the Le Poulpe collective.

With a modern, lively performance that borrows from clowning and commedia dell?arte, this playful, funny and captivating show draws us into the whirlwind of family intrigue that reigns at the home of Chrysale and Philaminte.

German :

Les Femmes Savantes, nach Molière, vom Kollektiv Le Poulpe.

Getragen von einem modernen, verspielten und lebhaften Spiel, das Anleihen bei Clowns und der Commedia dell’arte nimmt, zieht uns dieses spielerische, lustige und fesselnde Stück in den Strudel der Familienintrigen, die bei Chrysale und Philaminte herrschen.

Italiano :

Les Femmes Savantes, tratto da Molière dal collettivo Le Poulpe.

Questo spettacolo giocoso, divertente e accattivante, con il suo stile vivace e moderno preso in prestito dalla clownerie e dalla commedia dell’arte, ci trascina nel vortice di intrighi familiari che regna nella casa di Chrysale e Philaminte.

Espanol :

Les Femmes Savantes, basado en Molière por el colectivo Le Poulpe.

Este espectáculo lúdico, divertido y cautivador, con su estilo vivo y moderno que toma prestado del clown y la commedia dell’arte, nos adentra en el torbellino de intrigas familiares que reina en casa de Chrysale y Philaminte.

