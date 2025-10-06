Théâtre > Les femmes savantes Saint-Lô

Théâtre > Les femmes savantes

Rue Octave Feuillet Saint-Lô Manche

Début : 2026-02-06 20:30:00

fin : 2026-02-06

2026-02-06

Rendez-vous au théâtre de Saint-Lô le 6 février prochain pour le spectacle LES FEMMES SAVANTES !

CIE DU DÉTOUR.

Un vent de folie souffle sur Les Femmes savantes, l’une des dernières grandes comédies de Molière. La compagnie du détour s’empare de la jubilatoire joute entre cuistrerie et bon sens, dans une version en forme de comédie burlesque pour cinq femmes dans une cuisine . Molière développe une vision satirique de la préciosité qui devient folie collective et contagieuse, ainsi qu’un motif récurrent chez lui le mariage forcé. Les revendications féministes de cette pièce sont modernes pour l’époque. Ces femmes sont bouleversantes, touchantes et ridicules en même temps. C’est justement cet équilibre entre le pathétique et le comique qui est questionné ici. Puisque les femmes prennent le pouvoir dans la pièce, les comédiennes le prennent sur le plateau, jouent les rôles masculins et féminins, au milieu d’une cuisine, moderne avatar du salon des précieuses. C’est du faux savoir et de la prétention que se moquait Molière, et non des femmes. La mise en scène d’Agnès Laroque et l’interprétation des cinq comédiennes le mettent en évidence de belle manière.

Dès 11 ans 20h30 Durée 1h20. .

Rue Octave Feuillet Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 57 11 49

