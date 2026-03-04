Théâtre : “Les filles aux mains jaunes”, Léz’Art Théâtre, Lézan

Théâtre : “Les filles aux mains jaunes” Dimanche 8 mars, 17h00 Léz’Art Théâtre Gard

14 €, 10 €, 6 € – de 16 ans

Début : 2026-03-08T17:00:00+01:00 – 2026-03-08T18:30:00+01:00

Fin : 2026-03-08T17:00:00+01:00 – 2026-03-08T18:30:00+01:00

Proposé dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes.

Léz'Art Théâtre 161 chemin du Trinquier, 30350 Lézan Lézan 30350 Gard Occitanie 06 84 78 03 82 http://www.lezart-theatre.fr

De Michel Bélier par la Compagnie Jounlemo. Théâtre Spectacle