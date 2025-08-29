Théâtre Les Filles ne sont pas des Poupées de Chiffon Théâtre Louis Guilloux La Passerelle Saint-Brieuc

Théâtre Les Filles ne sont pas des Poupées de Chiffon Théâtre Louis Guilloux La Passerelle Saint-Brieuc vendredi 9 janvier 2026.

Théâtre Louis Guilloux La Passerelle Place de la Résistance Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2026-01-09 20:00:00

fin : 2026-01-09 21:00:00

2026-01-09

La liberté d’être soi

Ella naît au sein d’une famille où il n’y a pas de fils. Dans un pays où la société rejette les familles sans héritier, elle est donc contrainte par ses parents à se faire passer pour un garçon. Jusqu’au jour de ses 13 ans… Ce conte moderne interroge l’héritage des traditions et son impact sur les identités. Une aventure poétique et sensible qui suit l’héroïne dans son sinueux chemin vers l’émancipation.

Spectacle conseillé à partir de 8 ans. .

Théâtre Louis Guilloux La Passerelle Place de la Résistance Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 68 18 40

