Théâtre Les Forces vives Amiens

Théâtre Les Forces vives

2 place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-02 19:30:00

fin : 2026-02-02

Date(s) :

2026-02-02

Simone de Beauvoir | Camille Dagen | Emma Depoid— Animal Architect

Comment Simone a fait de nous ce que nous sommes

Figure majeure de la pensée féministe, Simone de Beauvoir traverse un XXe siècle qu’elle observe et questionne. Rien ne prédestinait cette jeune fille de la bourgeoisie parisienne à devenir Castor , écrivaine engagée liée à Sartre. Lectrice insatiable, elle embrasse les grandes causes de son temps : censure, colonisation, libération sexuelle… Camille Dagen et Emma Depoid dressent un portrait libre, loin du biopic classique : celui d’une femme qui choisit la littérature contre les normes, et qui n’aura de cesse de défendre ses convictions. Ce spectacle raconte ce que nous sommes devenus, ou ce que nous aurions pu être, grâce à elle.

TARIF SPÉCIAL FÉMINIST FUTURES FESTIVAL · 10 À 35€

DURÉE · 3H AVEC ENTRACTE

RÉSERVATION ADHÉRENTS

JEUDI 5 JUIN

RÉSERVATION PUBLIC

MARDI 2 SEPTEMBRE

2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79

English :

Simone de Beauvoir | Camille Dagen | Emma Depoid? Animal Architect

How Simone made us what we are

A major figure in feminist thought, Simone de Beauvoir observed and questioned the 20th century as it unfolded. Nothing predestined this young girl from the Parisian bourgeoisie to become a Castor , a committed writer linked to Sartre. An insatiable reader, she embraced the great causes of her time: censorship, colonization, sexual liberation? Camille Dagen and Emma Depoid paint a free-spirited portrait, far from the classic biopic: that of a woman who chose literature against the odds, and who never stopped defending her convictions. This show tells the story of what we have become, or what we could have been, thanks to her.

SPECIAL FEMINIST FUTURES FESTIVAL RATE 10 TO 35?

DURATION 3H WITH INTERMISSION

BOOKING MEMBERS

THURSDAY JUNE 5

BOOKING PUBLIC

TUESDAY, SEPTEMBER 2

German :

Simone de Beauvoir | Camille Dagen | Emma Depoid? Animal Architect

Wie Simone uns zu dem gemacht hat, was wir sind

Simone de Beauvoir, eine der bedeutendsten Vertreterinnen des feministischen Denkens, hat das 20. Nichts hätte das Pariser Bürgermädchen dazu prädestiniert, die mit Sartre verbundene engagierte Schriftstellerin Castor zu werden. Als unersättliche Leserin setzt sie sich für die großen Themen ihrer Zeit ein: Zensur, Kolonialisierung, sexuelle Befreiung? Camille Dagen und Emma Depoid zeichnen ein freies Porträt, weit entfernt vom klassischen Biopic: das Porträt einer Frau, die sich gegen die Normen für die Literatur entschied und nicht aufhörte, ihre Überzeugungen zu verteidigen. Das Stück erzählt, was wir dank ihr geworden sind oder hätten sein können.

SONDERPREIS FEMINISTISCHE ZUKUNFTSFESTSPIELE 10 BIS 35?

DAUER 3 STUNDEN MIT PAUSE

RESERVIERUNG FÜR MITGLIEDER

DONNERSTAG, 5. JUNI

RESERVIERUNG ÖFFENTLICHKEIT

DIENSTAG, 2. SEPTEMBER

Italiano :

Simone de Beauvoir | Camille Dagen | Emma Depoid? Architetto animale

Come Simone ci ha reso ciò che siamo

Figura di spicco del pensiero femminista, Simone de Beauvoir ha vissuto il XX secolo osservandolo e mettendolo in discussione. Niente ha predestinato questa giovane ragazza della borghesia parigina a diventare un Castore , una scrittrice impegnata associata a Sartre. Lettrice insaziabile, abbraccia le grandi cause del suo tempo: censura, colonizzazione, liberazione sessuale? Camille Dagen ed Emma Depoid dipingono un ritratto libero, lontano dal classico biopic: quello di una donna che ha scelto la letteratura contro le norme e che non ha mai smesso di difendere le sue convinzioni. Questo spettacolo racconta la storia di ciò che siamo diventati, o di ciò che avremmo potuto essere, grazie a lei.

TARIFFA SPECIALE DEL FESTIVAL FUTURI FEMMINISTI DA 10 A 35 EURO

DURATA 3 ORE CON INTERVALLO

PRENOTAZIONE MEMBRI

GIOVEDÌ 5 GIUGNO

PRENOTAZIONE PUBBLICO

MARTEDÌ 2 SETTEMBRE

Espanol :

Simone de Beauvoir | Camille Dagen | Emma Depoid? Animal Architect

Cómo Simone hizo de nosotros lo que somos

Figura capital del pensamiento feminista, Simone de Beauvoir vivió el siglo XX observándolo y cuestionándolo. Nada predestinaba a esta joven de la burguesía parisina a convertirse en una Castor , escritora comprometida asociada a Sartre. Lectora insaciable, abrazó las grandes causas de su tiempo: la censura, la colonización, la liberación sexual.. Camille Dagen y Emma Depoid trazan un retrato libre, alejado del biopic clásico: el de una mujer que eligió la literatura en contra de las normas, y que nunca dejó de defender sus convicciones. Este espectáculo cuenta la historia de lo que hemos llegado a ser, o de lo que podríamos haber sido, gracias a ella.

TARIFA ESPECIAL DEL FESTIVAL FEMINIST FUTURES DE 10 A 35 EUROS

DURACIÓN 3H CON INTERMEDIO

RESERVA MIEMBROS

JUEVES 5 DE JUNIO

RESERVA PÚBLICO

MARTES 2 DE SEPTIEMBRE

