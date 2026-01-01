Théâtre les fortes têtes Arçon

Théâtre les fortes têtes

Salle des Fêtes Arçon Doubs

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18 17:00:00

fin : 2026-01-18 19:00:00

Date(s) :

2026-01-18

A 20h30.

Organisé par la troupe de théâtre les Fortes Têtes .

Ils remettent ça Les Fortes Têtes ont décidé cette année, de ressortir une comédie jouée il y a 25 ans. Et toujours avec leur humour qui ne vieillit pas (contrairement à eux mais chut !). Venez découvrir ce come-back théâtral plus de maturité, plus d’expérience…et toujours autant d’énergie !

8€ adulte, 4€ enfant.

Réservations sur helloasso.com. .

Salle des Fêtes Arçon 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 29 62 29 46 les_fortes_tetes@hotmail.fr

