Théâtre les fortes têtes Arçon
Théâtre les fortes têtes Arçon dimanche 18 janvier 2026.
Théâtre les fortes têtes
Salle des Fêtes Arçon Doubs
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-18 17:00:00
fin : 2026-01-18 19:00:00
Date(s) :
2026-01-18
A 20h30.
Organisé par la troupe de théâtre les Fortes Têtes .
Ils remettent ça Les Fortes Têtes ont décidé cette année, de ressortir une comédie jouée il y a 25 ans. Et toujours avec leur humour qui ne vieillit pas (contrairement à eux mais chut !). Venez découvrir ce come-back théâtral plus de maturité, plus d’expérience…et toujours autant d’énergie !
8€ adulte, 4€ enfant.
Réservations sur helloasso.com. .
Salle des Fêtes Arçon 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 29 62 29 46 les_fortes_tetes@hotmail.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Théâtre les fortes têtes
L’événement Théâtre les fortes têtes Arçon a été mis à jour le 2026-01-03 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS