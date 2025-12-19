THEATRE

Salle de la Mairie Les Fougerêts Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 20:30:00

fin : 2026-02-07 23:00:00

Date(s) :

2026-01-17

La scène de l’Oust présente une pièce de Jacky Goupil Pochettes surprises.

Offrir un ticket à gratter lors d’un réveillon, bonne ou mauvaise idée ? 3,2,1 grattez… .

Salle de la Mairie Les Fougerêts 56200 Morbihan Bretagne +33 6 73 78 11 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement THEATRE Les Fougerêts a été mis à jour le 2025-12-19 par OT PAYS DE REDON