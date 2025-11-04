Théâtre Les fourberies de Scapin Théâtre municipal Gabrielle Robinne Montluçon
Théâtre Les fourberies de Scapin Théâtre municipal Gabrielle Robinne Montluçon mardi 4 novembre 2025.
Théâtre Les fourberies de Scapin
Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon Allier
Tarif : 27 – 27 – 27 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2025-11-04 20:30:00
fin : 2025-11-04
Date(s) :
2025-11-04
Une version éminemment tonique de la plus célèbre des comédies de Molière.
.
Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 28 billetterie@mairie-montlucon.fr
English :
An eminently invigorating version of Molière’s most famous comedy.
German :
Eine eminent belebende Version von Molières berühmtester Komödie.
Italiano :
Una versione eminentemente corroborante della più famosa commedia di Molière.
Espanol :
Una versión eminentemente vigorizante de la comedia más famosa de Molière.
L’événement Théâtre Les fourberies de Scapin Montluçon a été mis à jour le 2025-07-18 par Montluçon Tourisme