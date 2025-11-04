Théâtre Les fourberies de Scapin Théâtre municipal Gabrielle Robinne Montluçon

Théâtre Les fourberies de Scapin Théâtre municipal Gabrielle Robinne Montluçon mardi 4 novembre 2025.

Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon Allier

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Début : Mardi 2025-11-04 20:30:00

fin : 2025-11-04

2025-11-04

Une version éminemment tonique de la plus célèbre des comédies de Molière.

Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 28 billetterie@mairie-montlucon.fr

English :

An eminently invigorating version of Molière’s most famous comedy.

German :

Eine eminent belebende Version von Molières berühmtester Komödie.

Italiano :

Una versione eminentemente corroborante della più famosa commedia di Molière.

Espanol :

Una versión eminentemente vigorizante de la comedia más famosa de Molière.

