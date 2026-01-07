Théatre Les Fourberies de Scapin par la Troupe des Clairs Obscurs Salle de la Rivière Étel

Théatre Les Fourberies de Scapin par la Troupe des Clairs Obscurs

Salle de la Rivière 11 boulevard Charles de Gaulle Étel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 20:30:00

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

Molière est universel parce qu’il évoque la nature humaine et ses revers. Comique de situations, de caractères, de gestes et de mots, éloge de l’intelligence, finesse des arguments, subtilité de la répartie, malice des plaisanteries bouffonnes, habilité du double jeu c’est un tout ! Et cela rend Molière incontournable.

Dans cette version des fourberies, le texte de la pièce est conservé quasi dans son intégralité. Quelques touches personnelles de la metteure en scène donnent un coup de fouet à une pièce populaire et appréciée d’un grand nombre. On retrouve ce qui fait rire chez Molière farces, quiproquos, personnages grognons ou naïfs, pantomine, coups de pied aux fesses, coups de bâtons…

La distribution des rôles est originale, la scénographie est minimale. Le dynamisme des comédiens, le texte de Molière, la mise en scène efficace font mouches auprès de spectateurs réjouis. .

Salle de la Rivière 11 boulevard Charles de Gaulle Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 6 15 93 56 77

