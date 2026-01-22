Théâtre Les frères Sagot Bellac

Théâtre Les frères Sagot

Rue Lafayette Bellac Haute-Vienne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

En un jeu de regards croisés, sur soi et sur l’autre, Luis et Jules Sagot célèbrent leur fraternité. Ce dialogue met en scène leurs sensibilités propres et une intelligence commune, pour dépasser les notions de handicap et de normalité. Jules est né en Normandie, il est comédien. Luis est né au Mexique et gagne sa vie en cuisinant. Il a une reconnaissance de handicap mental qu’il définit simplement comme un autre rapport à la vitesse . Lui veut un spectacle joyeux et drôle quand Jules préfèrerait évoquer l’enfance difficile de son frère. Pas sûr que Jules ait gain de cause. .

Rue Lafayette Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 60 87 61 info@theatre-du-cloitre.fr

