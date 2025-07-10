Théâtre Les Frères Sagot Limoges Limoges

Théâtre Les Frères Sagot Limoges

20 Rue des Coopérateurs Limoges Haute-Vienne

Début : 2026-03-31

fin : 2026-04-02

2026-03-31 2026-04-01 2026-04-02

Spectacle d’1H,

Le théâtre de l’Union propose le spectacle ‘Les Frères Sagot » mis en scène par Jules Sagot. Jules et Luis Sagot sont deux frères normands (même si Luis est d’abord Mexicain). Venez découvrir deux frères qui jouent (enfin) ensemble sur scène !

Réservations et informations complémentaires auprès du théâtre (en lien). .

20 Rue des Coopérateurs Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 79 90 00

