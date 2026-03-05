Théâtre Les fruits de la vie Châtillon-en-Diois
Théâtre Les fruits de la vie Châtillon-en-Diois samedi 18 avril 2026.
Théâtre Les fruits de la vie
salle polyvalente Kubnick Châtillon-en-Diois Drôme
Tarif : – – EUR
12€
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 20:30:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-04-18 2026-04-23 2026-07-22
Pièce de théâtre humoristique au profit de personnes (ou associations) atteintes de maladies orphelines ou d’un handicap et ayant des besoins matériels importants non pris en charge.
salle polyvalente Kubnick Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 69 74 66 lesfruitsdelavie26@gmail.com
English :
Comedy play for the benefit of people (or associations) suffering from orphan diseases or disabilities and having major material needs that are not covered.
