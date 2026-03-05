Théâtre Les fruits de la vie Châtillon-en-Diois

Théâtre Les fruits de la vie

salle polyvalente Kubnick Châtillon-en-Diois Drôme

12€

Début : 2026-04-18 20:30:00

fin : 2026-07-22

2026-04-18 2026-04-23 2026-07-22

Pièce de théâtre humoristique au profit de personnes (ou associations) atteintes de maladies orphelines ou d’un handicap et ayant des besoins matériels importants non pris en charge.

salle polyvalente Kubnick Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 69 74 66 lesfruitsdelavie26@gmail.com

Comedy play for the benefit of people (or associations) suffering from orphan diseases or disabilities and having major material needs that are not covered.

