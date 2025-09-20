Théâtre « Les Fugueuses » au couvent des Minimes par le Rotary Club Nord Blayais Rue du Couvent des Minimes Blaye
Rue du Couvent des Minimes Chapelle du Couvent des Minimes Blaye Gironde
Début : 2025-09-20
Pour les journées européennes du patrimoine, le Rotary Club Nord Blayais et la compagnie T.A.L de Libourne organisent une représentation théâtrale de la pièce « Les Fugueuses » au couvent des Minimes de la citadelle. .
Rue du Couvent des Minimes Chapelle du Couvent des Minimes Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 32 90 95
