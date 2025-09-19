THÉATRE « LES GARCONS ET GUILLAUME, A TABLE ! » Treillières

THÉATRE « LES GARCONS ET GUILLAUME, A TABLE ! » Treillières jeudi 5 mars 2026.

THÉATRE « LES GARCONS ET GUILLAUME, A TABLE ! »

Rue Simone de Beauvoir Treillières Loire-Atlantique

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05 20:30:00

fin : 2026-03-05 21:50:00

Date(s) :

2026-03-05

Le récit autobiographique de Guillaume Gallienne est repris avec brio par Jean-François Breuer.

L’histoire commence avec Guillaume, encore jeune garçon, qui pense être une fille. Du moins, se comporte-t-il comme tel, ce qui n’est pas pour déplaire à sa mère qui ne manque pas une occasion d’entretenir la confusion… Au fil d’un texte touchant et drôle, on découvre un jeune garçon perdu, sujet d’une confusion troublante.

Confronté à un entourage peu compréhensif, il s’interroge sur sa propre identité. Sans en avoir l’air, et avec beaucoup de dérision, Guillaume donner un bon coup de pied dans la fourmilière parce qu’il ne revendique rien d’autre que sa propre différence et son propre droit au bonheur, dans une société qu’il rêve inclusive. .

Rue Simone de Beauvoir Treillières 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire

English :

Guillaume Gallienne’s autobiographical story is brilliantly retold by Jean-François Breuer.

German :

Die autobiografische Erzählung von Guillaume Gallienne wird von Jean-François Breuer mit Bravour übernommen.

Italiano :

La storia autobiografica di Guillaume Gallienne è brillantemente raccontata da Jean-François Breuer.

Espanol :

La historia autobiográfica de Guillaume Gallienne es brillantemente relatada por Jean-François Breuer.

L’événement THÉATRE « LES GARCONS ET GUILLAUME, A TABLE ! » Treillières a été mis à jour le 2025-09-19 par Pays Erdre Canal Forêt