Théâtre Les grandes filles

Domaine de Damian Vesc Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 19:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Quatre femmes d’âges murs se retrouvent chaque mois pour partager, joies, blessures et désirs et parlent sans filtre de solitude, vieillesse et poids du passé. Comédie douce amère.

Théâtre amateur

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Domaine de Damian Vesc 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 21 87 60 compagnie.nandi@gmail.com

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English :

Four women of different ages get together every month to share their joys, wounds and desires, and talk unfiltered about loneliness, old age and the weight of the past. Bittersweet comedy.

Amateur theater

L’événement Théâtre Les grandes filles Vesc a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux