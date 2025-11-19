THÉÂTRE LES GRANDS DUCS AVANT PREMIÈRE NATIONALE Agde

THÉÂTRE LES GRANDS DUCS AVANT PREMIÈRE NATIONALE

Début : 2025-11-19

fin : 2025-11-19

Date(s) :

2025-11-19

Adaptation théâtrale du film Les Grands Ducs de Patrice Leconte, en avant-première nationale.

Le rideau se lève sur l’univers délicieusement loufoque de la première adaptation théâtrale du film Les Grands Ducs de Patrice Leconte.

Georges Cox, Victor Vialat et Eddie Carpentier sont de vieux comédiens sur le retour.

L’un court le cachet, le second vit mal sa retraite, le troisième a une réputation telle que plus personne ne veut l’engager.

Tous les trois réussissent néanmoins à se faire embaucher dans une pièce de théâtre. Un boulevard médiocre appelé Scoubidou, avec dans le rôle -titre Carlo Milo, une diva excentrique.

Leur producteur, Chapiron fils, criblé de dettes, va tout faire pour saboter leur tournée, et toucher ainsi l’argent des assurances.

Mais les trois comédiens résistent avec panache pour défendre leurs petits rôles, et pour ne pas laisser passer, ce qui pourrait bien être, dernière chance de leur vie.

>Avec Georges Beller, Philippe Chevallier, Jean-Christophe Barc, Véronique Genest

> Mise en scène Jean-Luc Moreau

> Payant

> Durée 1h45

Billetterie https://reservation.capdagde.com/les-grands-ducs-theatre.html

ou

Office du Tourisme Cap d’Agde Méditérranée CAP D’AGDE

Tous les jours de 09h30à 12h30 et de 14h à 17h30

(Paiement CB, chèque, espèces)

et nos Bureaux d’Informations Touristiques

Agde (Place de la Belle Agathoise)

Tous les jours de 09h30 à 12h30 et de 14h à 17h30

(Paiement par chèque et CB uniquement )

Pèzenas -Place du 14 juillet

Tous les jours de 09h00 à 12h30 et de 14h à 17h30

(Paiement CB, chèque, espèces)

Vias

Du lundi au vendredi de 09h30 à 12h30 et de 14h à 17h30

Portiragnes Plage

Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30

ou au Palais des Congrès 1h avant le spectacle. .

English :

Theatrical adaptation of Patrice Leconte’s film Les Grands Ducs, national premiere.

German :

Theateradaption des Films Les Grands Ducs von Patrice Leconte, als nationale Vorpremiere.

Italiano :

Adattamento teatrale del film Les Grands Ducs di Patrice Leconte, in anteprima nazionale.

Espanol :

Adaptación teatral de la película de Patrice Leconte Les Grands Ducs, en preestreno nacional.

