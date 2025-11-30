Théâtre « Les Grands Ducs » Casino Barrière Deauville Deauville

Théâtre « Les Grands Ducs »

Casino Barrière Deauville 2 rue Edmond Blanc Deauville Calvados

Début : 2025-11-30 17:00:00

Le rideau se lève sur l’univers délicieusement loufoque de la première adaptation théâtrale du film « Les grands ducs » de Patrice Leconte. Trois acteurs sur la touche entreprennent une tournée théâtrale pleine d’imprévus et de rebondissements.

​Georges Cox, Victor Vialat et Eddie Carpentier sont de vieux comédiens sur le retour. L’un court le cachet, le second vit mal sa retraite, le troisième a une réputation telle que plus personne ne veut l’engager. Tous les trois réussissent néanmoins à se faire embaucher dans une pièce de théâtre. Un boulevard médiocre appelé « Scoubidou », avec dans le rôle-titre Carla Milo, une diva excentrique.

Leur producteur, Chapiron fils, criblé de dettes, va tout faire pour saboter leur tournée, et toucher ainsi l’argent des assurances. Mais les trois comédiens résistent avec panache pour défendre leurs petits rôles, et pour ne pas laisser passer, ce qui pourrait bien être, la dernière chance de leur vie.

De Serge Frydman, adapté par Annabelle Milot. Mise en scène Jean-Luc Moreau.

Avec Jean-Pierre Castaldi, Georges Beller, Jean-Christophe Barc, Véronique Genest, Eric Le Roch et Christian Diaz. .

English : Théâtre « Les Grands Ducs »

The curtain rises on the delightfully zany world of the first stage adaptation of Patrice Leconte’s film « Les grands ducs ». Three actors on the sidelines embark on a theatrical tour full of unexpected twists and turns.

German : Théâtre « Les Grands Ducs »

Der Vorhang hebt sich für die herrlich skurrile Welt der ersten Theateradaption des Films « Les grands ducs » von Patrice Leconte. Drei Schauspieler auf Abwegen begeben sich auf eine Theatertournee voller Unwägbarkeiten und Wendungen.

Italiano :

Si alza il sipario sull’universo deliziosamente stravagante del primo adattamento teatrale del film di Patrice Leconte « Les grands ducs ». Tre attori in disparte intraprendono una tournée teatrale ricca di colpi di scena inaspettati.

Espanol :

Se levanta el telón en el mundo deliciosamente alocado de la primera adaptación teatral de la película de Patrice Leconte « Les grands ducs ». Tres actores al margen se embarcan en un viaje teatral lleno de giros inesperados.

