Théâtre Les Grands Ducs Théâtre Le Normandy Le Havre

Théâtre Les Grands Ducs

Théâtre Le Normandy

Début : 2026-01-16 20:00:00

fin : 2026-01-16

2026-01-16

Le rideau se lève sur l’univers délicieusement loufoque de la première adaptation théâtrale du film Les Grands Ducs de Patrice Leconte.

Trois acteurs sur la touche entreprennent une tournée théâtrale pleine d’imprévus et de rebondissements.

Georges Cox, Victor Vialat et Eddie Carpentier sont de vieux comédiens sur le retour.

L’un court le cachet, le second vit mal sa retraite, le troisième a une réputation telle que plus personne ne veut l’engager.

Tous les trois réussissent néanmoins à se faire embaucher dans une pièce de théâtre. Un boulevard médiocre appelé Scoubidou, avec dans le rôle-titre Carla Milo, une diva excentrique. Leur producteur, Chapiron fils, criblé de dettes, va tout faire pour saboter leur tournée, et toucher ainsi l’argent des assurances.

Mais les trois comédiens résistent avec panache pour défendre leurs petits rôles, et pour ne pas laisser passer, ce qui pourrait bien être, la dernière chance de leur vie.

​Réservation obligatoire .

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com

