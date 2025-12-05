Théâtre Les gros patinent bien Place Jules Ferry Bressuire

Place Jules Ferry Le Théâtre Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-06

2025-12-05

Après Bigre présenté la saison dernière, Pierre Guillois revient avec un duo burlesque couronné d’un Molière du Théâtre public ! Une histoireà dormir debout qui fusionne les aventures rocambolesques d’un Laurel et Hardy, déployées à force d’astuces et de gags. Un cabaret de carton et de cartoon explosif et irrésistible, bourré d’idées géniales.

À partir de 8 ans. .

Place Jules Ferry Le Théâtre Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 61 55 scenesdeterritoire@agglo2b.fr

