Théâtre Les gros patinent bien Place Jules Ferry Bressuire

Après Bigre présenté la saison dernière, Pierre Guillois revient avec un duo burlesque couronné d’un Molière du Théâtre public ! Une histoireà dormir debout qui fusionne les aventures rocambolesques d’un Laurel et Hardy, déployées à force d’astuces et de gags. Un cabaret de carton et de cartoon explosif et irrésistible, bourré d’idées géniales.
À partir de 8 ans. .
Place Jules Ferry Le Théâtre Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 61 55 scenesdeterritoire@agglo2b.fr
