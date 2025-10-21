Théâtre Les gros patinent bien Evron Évron

Théâtre Les gros patinent bien Evron Évron vendredi 17 avril 2026.

Théâtre Les gros patinent bien

Evron Avenue des Sports Évron Mayenne

Tarif : 16 – 16 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 20:30:00

fin : 2026-04-17 22:05:00

Date(s) :

2026-04-17

Préparez-vous à embarquer pour un périple aussi loufoque qu’inoubliable !

Un homme en costume trois pièces quitte les plaines glacées du Grand Nord pour une odyssée déjantée. Il tombe amoureux d’une sirène, survole les continents en avion, glisse en patins et file en trottinette dans une aventure rocambolesque inoubliable.

Le twist ? L’acteur principal, impassible, reste assis tout du long… pendant que son acolyte en maillot de bain s’agite frénétiquement autour de lui avec des centaines de morceaux de carton pour faire vivre paysages, personnages et créatures délirantes, dans un feu d’artifice visuel et burlesque.

Spectacle à partir de 10 ans.

Organisé par le Pôle Culturel des Coëvrons. .

Evron Avenue des Sports Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 01 94 76 billetterie@coevrons.fr

English :

Get ready to embark on a journey as zany as it is unforgettable!

German :

Bereite dich auf eine verrückte und unvergessliche Reise vor!

Italiano :

Preparatevi a intraprendere un viaggio tanto stravagante quanto indimenticabile!

Espanol :

Prepárese para embarcarse en un viaje tan alocado como inolvidable

L’événement Théâtre Les gros patinent bien Évron a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons