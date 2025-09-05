Théâtre Les gros patinent bien Onet-le-Château

Théâtre Les gros patinent bien Onet-le-Château mercredi 18 février 2026.

Théâtre Les gros patinent bien

25 place des artistes Onet-le-Château Aveyron

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Mercredi 2026-02-18

Aventures rocambolesques déployées à force d’astuces et de gags, c’est une explosion d’idées géniales et farfelues.

Il quitte les plaines du Grand Nord, maudit par une sirène pêchée par accident.

Il s’évade en patins, à trottinette, en avion cartonné. Il découvre l’Écosse, repart vers le sud à dos de mulet, assassine quelques cornemuseurs au passage, cherche l’amour, toujours.

Mais l’acteur en costume trois pièces reste assis, c’est la folie du spectacle. Son acolyte en maillot de bain s’agite autour de lui avec des centaines de morceaux de carton où sont inscrits les noms des pays, accessoires ou bestioles rencontrées.

MOLIÈRES 2022 Spectacle de théâtre et public

Tout public, à partir de 14 ans

Durée 1h35

English :

With its rocambolical adventures, tricks and gags, it’s an explosion of far-fetched, ingenious ideas.

German :

Das Buch ist eine Explosion von genialen und verrückten Ideen, die mit Hilfe von Tricks und Gags zu unglaublichen Abenteuern führen.

Italiano :

Un’esplosione di idee inverosimili e ingegnose, un’avventura in divenire con una serie di trucchi e gag.

Espanol :

Una explosión de ideas descabelladas e ingeniosas, es una aventura en ciernes con un sinfín de trucos y gags.

