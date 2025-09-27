THÉÂTRE LES GROS PATINENT BIEN THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON Saint-Gaudens

THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON 3 Place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens Haute-Garonne

Début : 2025-09-27 20:30:00

fin : 2025-09-27 22:00:00

2025-09-27

Un délire cartoonesque jamais vu sur scène ( Le Parisien)

Un voyage imaginaire, fusion des délires d’un cabaret de cartoons et d’une épopée shakespearienne.

Il quitte les plaines du Grand Nord, maudit par une sirène pêchée par accident. Il s’évade en patins, à trottinette, en avion cartonné. Il découvre l’Écosse, repart vers le sud à dos de mulet, assassine au passage quelques cornemuseurs, cherche l’amour, toujours.

Mais l’acteur en costume trois pièces reste assis, c’est la folie du spectacle. Son acolyte en maillot de bain s’agite autour de lui avec des centaines de morceaux de carton où sont inscrits les noms des pays, accessoires ou bestioles rencontrées. Avec la compagnie KI M AIME ME SUIVE SET LA COMPAGNIE LE FILS DU GRAND RESEAU . à partir de 10 ans .

English :

A cartoonish delirium never before seen on stage ( Le Parisien )

German :

Ein cartoonhaftes Delirium, das noch nie auf einer Bühne zu sehen war ( Le Parisien)

Italiano :

Una stravaganza cartoonesca mai vista prima sul palcoscenico ( Le Parisien)

Espanol :

Una extravagancia caricaturesca nunca vista sobre un escenario ( Le Parisien)

