Théâtre LES GUEUX

Salle des Associations Chazelles Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Les Gueux d’après le texte de René Zahnd par la compagnie KAOTIC

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Salle des Associations Chazelles 16380 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 42 18 08 chats.huants.chazelles@gmail.com

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English :

Les Gueux (The Beggars) based on text by René Zahnd, by compagnie KAOTIC

L’événement Théâtre LES GUEUX Chazelles a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord