Théâtre LES GUEUX Chazelles
Théâtre LES GUEUX Chazelles samedi 25 avril 2026.
Théâtre LES GUEUX
Salle des Associations Chazelles Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Les Gueux d’après le texte de René Zahnd par la compagnie KAOTIC
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Salle des Associations Chazelles 16380 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 42 18 08 chats.huants.chazelles@gmail.com
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English :
Les Gueux (The Beggars) based on text by René Zahnd, by compagnie KAOTIC
L’événement Théâtre LES GUEUX Chazelles a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord