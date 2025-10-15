Théâtre les Hamsters n’existent pas Thann

Théâtre les Hamsters n’existent pas

51 rue Kléber Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-24 10:00:00

fin : 2026-01-24 11:00:00

Date(s) :

2026-01-24

Une ode à l’imaginaire des enfants où Baptiste et son hamster Bubulle vivent aventures et surprises. L’enfance résiste aux failles des grands.

Une ode à l’imaginaire des enfants, dernier refuge face aux adultes. Avec son hamster Bubulle, Baptiste vit des aventures délirantes. Jusqu’à une nuit où Bubulle disparaît. Une histoire tendre et légère où l’enfance résiste aux failles des grands. .

51 rue Kléber Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 47 50 contact@relais-culturel.fr

English :

An ode to children?s imagination, in which Baptiste and his hamster Bubulle experience adventures and surprises. Childhood resists the failings of grown-ups.

German :

Eine Ode an die Vorstellungskraft der Kinder, in der Baptiste und sein Hamster Bubulle Abenteuer und Überraschungen erleben. Die Kindheit widersteht den Unzulänglichkeiten der Großen.

Italiano :

Un’ode all’immaginazione dei bambini, in cui Baptiste e il suo criceto Bubulle vivono avventure e sorprese. L’infanzia resiste alle mancanze degli adulti.

Espanol :

Una oda a la imaginación infantil, en la que Baptiste y su hámster Bubulle viven aventuras y sorpresas. La infancia resiste a los fallos de los mayores.

