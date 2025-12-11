Théâtre Les Harmoniques du Néon Ce qui nous reste 3 bis f, centre d’arts contemporains d’intérêt national Aix-en-Provence

Théâtre Les Harmoniques du Néon Ce qui nous reste

Jeudi 15 janvier 2026 de 19h à 21h. 3 bis f, centre d’arts contemporains d’intérêt national 109 avenue du Petit Barthélémy Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Les Harmoniques du Néon explore à nouveau l’espace entre 87.5 MHz et 108 MHz avec son orchestre de radios, Marie Cambois (chorégraphe) et Carla Pallone (violoniste). Tout devient matière pour une danse inouïe .

Larsens, souffles, échos croisent mélodies pop et éclats électromagnétiques. Les corps vibrent et transforment les sons, chaque vibration libère une histoire. Peu à peu, les radios rentrent en conversation. Elles évoquent les souvenirs qui s’échappent dès qu’on tente de les saisir. Par leurs voix et leurs présences, elles nous invitent à penser les plis de l’absence. .

3 bis f, centre d’arts contemporains d’intérêt national 109 avenue du Petit Barthélémy Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Les Harmoniques du Néon once again explores the space between 87.5 MHz and 108 MHz with its radio orchestra, Marie Cambois (choreographer), and Carla Pallone (violinist). Everything becomes material for an “unheard-of” dance.

