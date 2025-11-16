Théâtre Les Héritiers Théâtre Georges Madec Audierne

Théâtre Les Héritiers

Théâtre Georges Madec Esquibien Audierne Finistère

Début : 2025-11-16 17:00:00

fin : 2025-11-16

2025-11-16

Les Héritiers , comédie d’Alain Krief mise en scène par Céline Poli

Suite à la mort soudaine de son compagnon Pascal, photographe de mode, Florence se retrouve dans une situation difficile.

La seule famille de Pascal, un frère et une sœur aînés, débarquent à son domicile, s’installent et s’incrustent sans scrupule, malgré les liens distendus qu’ils avaient pourtant avec lui. Ne seraient-ils pas les héritiers ?

Dans ce contexte tendu, Florence doit contenir l’empressement intéressé de Romain, meilleur ami de Pascal et faire face à des révélations inattendues, dans une ambiance glaciale renforcée par une panne de chaudière qu’Alice, une plombière cocasse et entreprenante, tente de réparer.

L’arrivée d’un personnage inattendu, au franc-parler, corse cette histoire caustique.

Avec les conséquences d’un héritage comme toile de fond, l’auteur, en relatant un véritable pillage organisé, fait une peinture décapante de la famille, décortiquée avec humour, cynisme et causticité.

Ça fait mal, mais ça fait rire. .

Théâtre Georges Madec Esquibien Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 6 52 39 76 87

