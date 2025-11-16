Théâtre Les hommes préfèrent mentir Salle des fêtes La Machine

Théâtre Les hommes préfèrent mentir

Salle des fêtes Rue de Decize La Machine Nièvre

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 16:00:00

fin : 2025-11-16 17:30:00

Date(s) :

2025-11-16

Par le Groupe Théâtral La Montgolfière, les hommes préfèrent mentir d’Éric Assous.

L’histoire

Simon, psychanalyste, veut quitter sa femme Olivia pour vivre avec sa maîtresse… mais rien ne se passe comme prévu ! Un dîner entre amis tourne au chaos révélations, quiproquos, et une grossesse surprise viennent tout bouleverser. Deux ans et demi plus tard, les couples ont changé… mais les mensonges, eux, sont toujours là !

Humour, rebondissements et vérités qui dérangent un moment à ne pas manquer

Manifestation organisée par l’Association Culture et Loisirs (ACL) de La Machine. .

Salle des fêtes Rue de Decize La Machine 58260 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

