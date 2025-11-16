Théâtre Les hommes préfèrent mentir Salle des fêtes La Machine
Théâtre Les hommes préfèrent mentir Salle des fêtes La Machine dimanche 16 novembre 2025.
Théâtre Les hommes préfèrent mentir
Salle des fêtes Rue de Decize La Machine Nièvre
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2025-11-16 16:00:00
fin : 2025-11-16 17:30:00
2025-11-16
Par le Groupe Théâtral La Montgolfière, les hommes préfèrent mentir d’Éric Assous.
L’histoire
Simon, psychanalyste, veut quitter sa femme Olivia pour vivre avec sa maîtresse… mais rien ne se passe comme prévu ! Un dîner entre amis tourne au chaos révélations, quiproquos, et une grossesse surprise viennent tout bouleverser. Deux ans et demi plus tard, les couples ont changé… mais les mensonges, eux, sont toujours là !
Humour, rebondissements et vérités qui dérangent un moment à ne pas manquer
Manifestation organisée par l’Association Culture et Loisirs (ACL) de La Machine. .
