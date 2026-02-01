Théâtre Les hommes préfèrent mentir

Salle des fêtes Trézelles Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Le club de l’Amitié organise une soirée théâtre avec la troupe La Montgolfière qui présentera Les hommes préfèrent mentir d’ Eric Assous.

Salle des fêtes Trézelles 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 55 70 87

English :

The Club de l’Amitié is organizing a theater evening with the troupe La Montgolfière presenting Les hommes préfèrent mentir by Eric Assous.

L’événement Théâtre Les hommes préfèrent mentir Trézelles a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire