Théâtre Les hommes préfèrent mentir Trézelles

Le club de l’Amitié organise une soirée théâtre avec la troupe La Montgolfière qui présentera Les hommes préfèrent mentir d’ Eric Assous.
Salle des fêtes Trézelles 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 55 70 87
English :
The Club de l’Amitié is organizing a theater evening with the troupe La Montgolfière presenting Les hommes préfèrent mentir by Eric Assous.
