Théâtre LES HOMMES SONT DES FEMMES COMME LES AUTRES

55 rue de Sully Amiens Somme

Tarif : 19 – 19 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 20:30:00

fin : 2026-03-26 22:00:00

Date(s) :

2026-03-26 2026-03-27 2026-03-28

Pas toujours facile d’être une femme… Stéphane, célibataire sympa mais plutôt macho, va en faire la douloureuse expérience.

Lors d’un date chez la belle Joanna, l’arrivée brutale du frère de celle-ci, gros nounours bipolaire, va le forcer à affronter les situations les plus rocambolesques et repousser toutes ses limites… Et même au-delà !

Amour, quiproquos, et revolver, tels sont les ingrédients de ce boulevard moderne aux dialogues percutants et au rythme effréné.

Auteur et metteur en scène Manuel Montero

55 rue de Sully Amiens 80000 Somme Hauts-de-France comedie.amiens@gmail.com

English :

Being a woman isn’t always easy… Stéphane, a nice but rather macho bachelor, is about to find out.

During a date at the home of the beautiful Joanna, the sudden arrival of her brother, a bipolar teddy bear, forces him to confront the most incredible situations and push back his limits… and beyond! And beyond!

Love, misunderstandings and a gun are the ingredients of this fast-paced modern boulevard with punchy dialogue.

Author and director: Manuel Montero

L’événement Théâtre LES HOMMES SONT DES FEMMES COMME LES AUTRES Amiens a été mis à jour le 2026-02-10 par OT D’AMIENS