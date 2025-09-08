Théâtre Les Horbotteux Lalaye

Théâtre Les Horbotteux Lalaye samedi 31 janvier 2026.

Théâtre Les Horbotteux

Lalaye Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-31

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-01-31 2026-02-07 2026-02-08 2026-02-13 2026-02-14 2026-02-21

Retrouvez la joyeuse Troupe des Horbotteux de Lalaye pour une toute nouvelle comédie. La troupe a hâte de monter sur les planches toutes neuves de Lalaye pour vous refaire rire aux éclats, comme à chaque précédente saison ! .

Lalaye 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 25 92 04 87 lucien.durand666@orange.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre Les Horbotteux Lalaye a été mis à jour le 2025-09-08 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé