Théâtre Les impromptus Molière Aubigny-sur-Nère
Théâtre Les impromptus Molière Aubigny-sur-Nère samedi 28 mars 2026.
Théâtre Les impromptus Molière
La Forge Aubigny-sur-Nère Cher
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 20:30:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Quatre comédiens, du Théâtre des Vallées, se transforment au gré du hasard et jouent les scènes sorties du chapeau.
Tour à tour, Sganarelle, M. Jourdain, Alceste, Dandin, Charlotte, Arsinoé, Toinette et d’autres encore, les comédiens s’habillent, se coiffent, se maquillent, dans leurs loges à la vue du public. Les scènes se succèdent, ponctuées d’intermèdes gestuels et musicaux. Une sorte de grand jeu plein d’humour et de rebondissements !
du 30 mars au 26 avril venez découvrir les expositions Costumes de scène et savoir-faire régional , le lycée Coeur de Bourges expose à la Maison du fil au tartan, et Histoires de théâtre à la Micro-Folie.
Spectacle tout public organisé par la commune d’Aubigny-sur-Nère. 10 .
La Forge Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 81 50 06
English :
Four actors from the Théâtre des Vallées transform themselves at random, acting out scenes pulled out of a hat.
