Théâtre Les impromptus Molière

La Forge Aubigny-sur-Nère Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Quatre comédiens, du Théâtre des Vallées, se transforment au gré du hasard et jouent les scènes sorties du chapeau.

Tour à tour, Sganarelle, M. Jourdain, Alceste, Dandin, Charlotte, Arsinoé, Toinette et d’autres encore, les comédiens s’habillent, se coiffent, se maquillent, dans leurs loges à la vue du public. Les scènes se succèdent, ponctuées d’intermèdes gestuels et musicaux. Une sorte de grand jeu plein d’humour et de rebondissements !

En +

du 30 mars au 26 avril venez découvrir les expositions Costumes de scène et savoir-faire régional , le lycée Coeur de Bourges expose à la Maison du fil au tartan, et Histoires de théâtre à la Micro-Folie.

Spectacle tout public organisé par la commune d’Aubigny-sur-Nère. 10 .

La Forge Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 81 50 06

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Four actors from the Théâtre des Vallées transform themselves at random, acting out scenes pulled out of a hat.

L’événement Théâtre Les impromptus Molière Aubigny-sur-Nère a été mis à jour le 2026-01-15 par OT SAULDRE ET SOLOGNE