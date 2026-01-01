Theâtre | Les Increvables Chanteuges

Theâtre | Les Increvables

Salle des fêtes Chanteuges Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18 14:30:00

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

Soirée théâtre avec la troupe Les Increvables, organisé par l’association culturelle et sociale de Chanteuges. Entrée gratuite pour les enfants.

Salle des fêtes Chanteuges 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 02 87

English :

Theater evening with the troupe Les Increvables, organized by the Chanteuges cultural and social association. Free admission for children.

