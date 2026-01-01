Theâtre | Les Increvables Chanteuges
Theâtre | Les Increvables Chanteuges dimanche 18 janvier 2026.
Theâtre | Les Increvables
Salle des fêtes Chanteuges Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-18 14:30:00
fin : 2026-01-18
Date(s) :
2026-01-18
Soirée théâtre avec la troupe Les Increvables, organisé par l’association culturelle et sociale de Chanteuges. Entrée gratuite pour les enfants.
Salle des fêtes Chanteuges 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 02 87
English :
Theater evening with the troupe Les Increvables, organized by the Chanteuges cultural and social association. Free admission for children.
L’événement Theâtre | Les Increvables Chanteuges a été mis à jour le 2026-01-14 par Communauté de communes des rives Haut-Allier