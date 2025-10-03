THÉATRE LES INSTANTANÉS Marseillan

THÉATRE LES INSTANTANÉS Marseillan vendredi 3 octobre 2025.

THÉATRE LES INSTANTANÉS

Marseillan Hérault

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-10-03

Les Instantanés proposent un spectacle entièrement improvisé à partir des sujets du public.

Les Instantanés proposent un spectacle entièrement improvisé à partir des sujets du public.Après 10 ans d’existence, Les Instantanés reviennent avec leur nouvelle recette !Philippe Hassler, comédien et guitariste, rejoint Laurent Pit sur scène pour former ce nouveau duo. À part les histoires, les dialogues et les personnages, il nemanque que vous !Les Instantanés proposent un spectacle entièrement improvisé à partir des sujets du public. Le public est donc à la fois auteur et spectateur de ce spectacle. À chaque représentation, deux comédiens vont se livrer à une expérience théâtrale unique. Leur but ? Vous surprendre autant qu’ils se surprennent ! Vous en doutez ? Une seule façon d’en avoir le cœur net revenir !Par la Cie “Cocotte minute” avec Laurent Pit et Marine Monteiro15€ ou Présentation de la Carte PassOuverture des réservation le 23 septembre 2025 .

Marseillan 34340 Hérault Occitanie

English :

Les Instantanés is an entirely improvised show based on the audience’s suggestions.

German :

Die Instantanés bieten eine Show, die vollständig aus den Themen des Publikums improvisiert wird.

Italiano :

Les Instantanés è uno spettacolo interamente improvvisato e basato sulle idee del pubblico.

Espanol :

Les Instantanés es un espectáculo totalmente improvisado basado en las propias ideas del público.

L’événement THÉATRE LES INSTANTANÉS Marseillan a été mis à jour le 2025-09-17 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE