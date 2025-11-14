THÉÂTRE LES INSTANTANÉS

Sète Hérault

Tarif : 18.5 – 18.5 – 18.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-14

LES INSTANTANÉS Spectacle 100 % improviséPlus de dix éditions au Festival d’Avignon, et toujours le même succès !Les Instantanés vous proposent un spectacle entièrement improvisé à partir de vos idées. Vous devenez à la fois auteur et spectateur chaque représentation est une création unique, née sous vos yeux.En total lâcher-prise, deux comédiens se lancent dans une expérience théâtrale imprévisible, pleine d’humour, d’émotion et de surprises. Leur mission ? Vous surprendre autant qu’ils se surprennent eux-mêmes.Arrêtez de chercher un autre spectacle ce soir, c’est le vôtre.Nouveauté 2025 les duos changent à chaque représentation. Les meilleurs improvisateurs et improvisatrices de France rejoignent Laurent Pit pour des soirées toujours différentes. J’ai adoré Les Instantanés car ils ont joué sur mes mots. — Frédéric Martel, France CultureBar et tapas sur place Réservation conseillée. .

Sète 34200 Hérault Occitanie +33 7 64 17 96 13 contact@cafetheatresete.com

