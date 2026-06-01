Arceau

Théâtre Les Jacquemarts Les romanesques

2 Rue de Champs Rose Arceau Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 20:00:00

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

Les Fondateurs de la troupe des Jacquemarts remontent sur les planches !

L’association les amis du château d’Arcelot et le château d’Arcelot sont ravis d’accueillir les fondateurs de la troupe les Jacquemarts pour la représentation Romanesques d’Edmond Rostand le jeudi 25 juin 2026 à 20h devant la façade du château d’Arcelot. Participation libre .Evénement sur réservation !

www.arcelot.com https://www.onparticipe.fr/b/TXEDleNu .

2 Rue de Champs Rose Arceau 21310 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : Théâtre Les Jacquemarts Les romanesques

L’événement Théâtre Les Jacquemarts Les romanesques Arceau a été mis à jour le 2026-06-11 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)