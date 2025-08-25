Théâtre LES LIAISONS DANGEREUSES Amiens
Théâtre LES LIAISONS DANGEREUSES Amiens mercredi 7 janvier 2026.
Théâtre LES LIAISONS DANGEREUSES
2 place Léon Gontier Amiens Somme
Tarif : 27 – 27 –
27
Tarif réduit adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-07 20:30:00
fin : 2026-01-08
Date(s) :
2026-01-07 2026-01-08 2026-01-09
D’APRÈS PIERRE CHODERLOS DE LACLOS
ADAPTATION ET MISE EN SCÈNE ARNAUD DENIS
Nous allons, si l’inspiration nous le permet, aborder ce roman comme un opéra verbal. explique le metteur en scène Arnaud Denis. Pari réussi ! Saluée par la critique et le public, subtilement adaptée en citant çà et là le Marquis de Sade, Molière ou Racine, cette version en effet inspirée joue admirablement des contrastes entre la beauté de son écrin esthétique et l’ignoble cruauté qui lamine les êtres. Surtout les femmes, soumises au bon vouloir des hommes qui en disposent. Si Merteuil devient redoutable, c’est pour ne pas être victime… La pièce questionne de manière aigüe et vive la question du consentement, des rapports de domination, qui s’avère aujourd’hui encore empreinte de perversité.
Durée 1h15
JANVIER
mercredi 7 à 19h30
jeudi 8 à 20h30
vendredi 9 à 20h30
TARIF A 27 .
2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Théâtre LES LIAISONS DANGEREUSES Amiens a été mis à jour le 2025-08-25 par SIM Hauts-de-France OT D’AMIENS